Спектакль Эсмеральда

Балет «Эсмеральда» на сцене РАМТа

Национальный классический балет под руководством А. Нехлюдовой представляет балет «Эсмеральда», созданный по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Это произведение, написанное в традициях романтического театра середины XIX века, обещает стать настоящим событием для театральных зрителей.

История создания

В начале 1840-х годов композитор Ференц Пуни получил заказ на написание музыки для балета по роману Гюго. Либретто было создано известным балетмейстером Жюлем Жозефом Перро, который сохранил основную сюжетную линию первоисточника. Однако в балете социальные темы Гюго были переведены в личную драму, что сделало спектакль более интимным и эмоциональным.

Премьера и дальнейшие постановки

Премьера «Эсмеральды» состоялась 9 марта 1844 года в Королевском театре в Лондоне. Спустя четыре года балет был поставлен на сцене петербургского Мариинского театра, а через два года — в Москве. В 1856 году спектакль увидел свет и в Париже. В 1886 году Мариус Петипа осуществил новую, 4-актную версию балета, добавив музыку композитора Риккардо Дриго.

В 1935 году знаменитая балетмейстер А. Ваганова предложила свою интерпретацию «Эсмеральды» в трех актах и девяти картинах, при этом к проекту была привлечена музыка композитора Р. Глиэра. Эта версия завоевала популярность и ставилась на многих театральных сценах.

Современное значение

На протяжении XX века «Эсмеральда» продолжала радовать зрителей в различных постановках по всей Европе, сохраняя свою популярность и актуальность. Сегодняшняя версия от Национального классического балета обещает вернуть к жизни магию этого шедевра и подарить новые впечатления зрителям.

Не упустите возможность увидеть «Эсмеральду» — балет, который соединил в себе вечные темы любви и страсти, а также актуальные вопросы, ставшие важными и в нашем времени.