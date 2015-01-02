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Если начать сначала
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Спектакль Если начать сначала

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Лирическая пьеса с тонким юмором в театре Буфф

О пьесе

«Если начать сначала» — это лирическая драма, пронизанная тонким юмором и философскими размышлениями. Пьеса поднимает важные вопросы, которые в какой-то момент задает себе каждый: как могла бы сложиться жизнь, если бы много лет назад был сделан другой выбор?

Сюжет

Главный герой, 65-летний Александр Сюше, неожиданно получает шанс вернуться в прошлое. Перед ним открывается возможность поговорить с самим собой и вновь оказаться на судьбоносной развилке в «самый страшный день своей жизни». Сможет ли он изменить свою судьбу или прошлое неизменно?

Особая связь с Санкт-Петербургом

Французский драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт давно связан с петербургским театром «Буфф». Впервые его произведение «Распутник» было поставлено на этой сцене 17 лет назад, и с тех пор пьесы Шмитта пользуются неизменным успехом у петербургской публики.

Актёрский состав и постановка

Заслуженный артист России Мурад Султаниязов, известный своими выдающимися ролями, не только исполняет главную роль в спектакле, но и выступает в качестве режиссера-постановщика. В постановке ему помогает популярный актер театра «Буфф» Илья Кузнецов. Интересно, что сам Шмитт однажды назвал Султаниязова лучшим исполнителем роли Дени Дидро в «Распутнике» и выразил надежду, что актёр вновь примет участие в постановке по его произведениям. Этот спектакль — их долгожданное сотрудничество.

«Если начать сначала» — это возможность задуматься о смысле жизни, времени и наших решениях, которые, как оказывается, могут изменить не только настоящее, но и будущее.

Режиссер
Илья Кузнецов
В ролях
Анна Коршук
Татьяна Егорова
Мурад Султаниязов
Надежда Соболь

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
15 сентября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
1 октября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

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