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Если душа родилась крылатой
Билеты от 500₽
Киноафиша Если душа родилась крылатой

Спектакль Если душа родилась крылатой

12+
Режиссер Елена Живейнова
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о жизни Марины Цветаевой

Литературной основой нового спектакля стали проза Марины Цветаевой и книга «Воспоминания» её сестры Анастасии. В этой постановке оживает судьба великой поэтессы, её детство и юность, а также важные моменты из жизни семьи Цветаевых.

Сюжет и ключевые темы

Спектакль охватывает множество аспектов жизни Цветаевой: от трагической судьбы её матери, Марии Александровны, до жизни отца, Ивана Владимировича, создателя Музея Изящных Искусств (ныне Музей Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина). Зрители смогут узнать о первой любви поэтессы, её литературных знакомствах и о том, как Революция и Гражданская война изменили её судьбу.

Музыка и поэзия

Неотъемлемой частью спектакля станут стихи и песни на слова Марины Цветаевой. Это позволит глубже погрузиться в её мир и почувствовать атмосферу эпохи, в которой она жила и творила.

Интересные факты

Марина Цветаева была не только поэтессой, но и драматургом. Её произведения отличаются глубиной и эмоциональностью, а жизнь полна трагических событий, что делает спектакль особенно актуальным и трогательным.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и прикоснуться к творчеству одной из самых ярких фигур русской литературы!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
17:00 от 500 ₽

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