Спектакль Если б я не была актрисой...

Вечер Елены Сотниковой: стихи и песни собственного сочинения

Три главные силы: Театр, Любовь и Поэзия

На вечере Елены Сотниковой, заслуженной артистки России, зрители окунутся в мир стихов и песен собственного сочинения, а также фрагментов из её театральных и киноролей. «В моей жизни есть три главных, основополагающих силы: Театр, Любовь и Поэзия», — говорит Елена Сотникова.

Искусство и красота

Елена Сотникова — уникальная актриса, чьи вечера в Арт-Кафе отличаются филигранным сочетанием поэзии, музыки и утончённой красоты. Её имя, как в мифах, символизирует роковую привлекательность. В её аристократическом спокойствии и мастерстве царить на сцене ощущается особое, непреодолимое притяжение.

Поэзия, наполненная утончённостью

Стихи, которые Елена Сотникова пишет сама, пронизаны той же изысканной красотой и спокойствием, напоминающим морскую гладь, за которой скрываются сокровища и опасность. Её чтение завораживает — публика слушает, затаив дыхание. Выступления Елены ассоциируются с мифическими образами, словно песни русалок, которые, будучи столь же чарующими, завлекают слушателей в мир грёз и поэзии.