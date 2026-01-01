Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Если б я не была актрисой...
Билеты от 500₽
Киноафиша Если б я не была актрисой...

Спектакль Если б я не была актрисой...

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Вечер Елены Сотниковой: стихи и песни собственного сочинения

Три главные силы: Театр, Любовь и Поэзия

На вечере Елены Сотниковой, заслуженной артистки России, зрители окунутся в мир стихов и песен собственного сочинения, а также фрагментов из её театральных и киноролей. «В моей жизни есть три главных, основополагающих силы: Театр, Любовь и Поэзия», — говорит Елена Сотникова.

Искусство и красота

Елена Сотникова — уникальная актриса, чьи вечера в Арт-Кафе отличаются филигранным сочетанием поэзии, музыки и утончённой красоты. Её имя, как в мифах, символизирует роковую привлекательность. В её аристократическом спокойствии и мастерстве царить на сцене ощущается особое, непреодолимое притяжение.

Поэзия, наполненная утончённостью

Стихи, которые Елена Сотникова пишет сама, пронизаны той же изысканной красотой и спокойствием, напоминающим морскую гладь, за которой скрываются сокровища и опасность. Её чтение завораживает — публика слушает, затаив дыхание. Выступления Елены ассоциируются с мифическими образами, словно песни русалок, которые, будучи столь же чарующими, завлекают слушателей в мир грёз и поэзии.

В ролях
Елена Сотникова

Купить билет на спектакль Если б я не была актрисой...

Помощь с билетами
Сентябрь
10 сентября четверг
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 500 ₽

В ближайшие дни

Бедная Лиза
12+
Мюзикл

Бедная Лиза

30 сентября в 19:00 У Никитских ворот
от 1000 ₽
В поисках золотого ключика
0+
Интерактивный Детский

В поисках золотого ключика

12 августа в 12:30 Музей Буратино-Пиноккио
от 800 ₽
Три мушкетера
12+
Мюзикл

Три мушкетера

17 октября в 18:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше