Если б не было тебя…Трибьют Джо Дассена

Концерт в Jam club: трибьют Джо Дассену

Джо Дассен — это голос, который соединял сердца. Он пел на французском, думал по-американски и чувствовал мир в целом. Концерт «Если б не было тебя...» станет настоящим музыкальным событием, которое перенесет вас в Париж 70-х. Здесь любовь, ностальгия и шарм звучат в каждом куплете.

В этот вечер вы услышите его самые известные песни: «Et si tu n'existais pas», «L'été indien», «Salut», «À toi», «Les Champs-Élysées» и многие другие. Группу «Елисейские поля», ставшую культовым франкоязычным коллективом Москвы, ждет задорный прием. За три года своего существования они заслужили репутацию настоящих послов французской музыкальной культуры.

Этот концерт понравится поклонникам французской музыки и любителям ностальгических вечеров. Не пропустите уникальную возможность насладиться живым исполнением хитов, которые согревают сердца и напоминают о светлых моментах минувших лет.