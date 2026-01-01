Если б не было тебя… Трибьют Джо Дассена

Музыкальный вечер с Джо Дассен в Джэм клаб

«Если б не было тебя…» — это не просто концерт. Это музыкальный вечер, посвященный одному из самых харизматичных исполнителей Франции — Джо Дассену. Его голос соединял сердца и вносил светлую ностальгию в жизни многих. В этот вечер зрители смогут насладиться его лучшими хитами, которые не оставят равнодушными никого.

Золотые хиты Дассена

На сцене звучат всем известные песни: «Et si tu n’existais pas», «L’été indien», «Salut», «À toi», «Les Champs-Élysées» и многие другие. Каждая композиция наполнена любовью и шармом, погружающим слушателей в атмосферу Парижа 70-х годов.

Группа «Елисейские поля»

Концерт представит группа «Елисейские поля» — известный франкоязычный музыкальный коллектив Москвы. За три года своего существования они стали настоящими посланцами французской музыкальной культуры в России, и их выступления всегда привлекают внимание зрителей.

Присоединяйтесь к мероприятию, чтобы насладиться волшебным ощущением старого Парижа и позволить музыке Дассена согреть ваши сердца.