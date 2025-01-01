Эхо фестиваля BraGa FEST в Екатеринбурге

В августе 2025 года в Екатеринбурге прошёл фестиваль театральных предложений «BraGa FEST». Этот уникальный проект был организован студентами заочного курса ЕГТИ «Практика проектной деятельности в современном театре кукол» под чутким руководством Анны Ивановой-Брашинской и Натальи Гараниной.

Работы выпускников

Эхом фестиваля станут показы двух оригинальных работ выпускниц данного курса. Драматург Насырова Гуля и актриса Лавренова Виктория представят два эскиза спектаклей, созданные ими во время учёбы.

Что ожидать от спектаклей

Эти эскизы не просто проекции студенческих работ, но и демонстрация уникального подхода к современному театру кукол. Зрители смогут увидеть, как новые идеи и свежие взгляды воплощаются в театральном искусстве.

Не упустите возможность стать частью этого творческого процесса и поддержать молодых талантов, которые стремятся преобразовать традиционные театральные формы в нечто новое и захватывающее!