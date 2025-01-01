Спектакль Эскизы к закату

Литературно-музыкальный перформанс «Эскизы к закату» — юбилей композитора Десятникова

16 октября композитор Леонид Аркадьевич Десятников отмечает 70-летний юбилей. Один из ведущих авторов современности, он создал множество произведений для театра и кино. Музыка Десятникова пронизана духом разных эпох, от романтизма до авангарда.

Специальный вечер в Кабаре ШУМ

В Кабаре ШУМ мы отметим этот знаменательный день литературно-музыкальным перформансом от mader nort под названием «Эскизы к закату». В программе представим культовые сочинения Десятникова, такие как «Эскизы к закату», «Как старый шарманщик» и «Отзвуки театра». Исполнит квинтет, состоящий из фортепиано, скрипки, кларнета, флейты и контрабаса.

Слово и музыка

Особенность вечера в том, что музыку будет сопровождать слово. Актёр Дмитрий Честнов прочитает фрагменты рассказа Исаака Бабеля «Закат», который лег в основу одноимённого фильма Александра Зельдовича.

Критика и восприятие

Критики о Десятникове говорят: «Его музыка — это хитроумно прозрачная, лёгкая и ясная архитектурная конструкция, где сквозь авторский почерк просвечивают романтизм, барокко, постмодернизм и авангард» (Собака.ру). Узнать больше о том, почему он считается одним из важнейших композиторов современности, можно в статье по ссылке.

Команда mader nort

Проект mader nort был основан выпускниками консерватории Ярославом Коваленко и Владиславом Фёдоровым. Для них важна не только концертность, но и перформативность — движение музыки в пространстве театра и искусства. Каждая нота здесь становится частью истории, а каждое исполнение — новым опытом для слушателя.