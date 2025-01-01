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Эскиз спектакля «Как важно быть серьезным»
Киноафиша Эскиз спектакля «Как важно быть серьезным»

Спектакль Эскиз спектакля «Как важно быть серьезным»

Постановка
Мастерская 12+
Режиссер Эрнест Паньков
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Эскиз спектакля по пьесе Оскара Уайльда в театре Мастерская

Театр «Мастерская» представляет эскиз комедийного спектакля по знаменитой пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

В этом легком и остроумном произведении, полном юмора и тонкой иронии, автор исследует тему социальных масок, личных обязательств и поиска любви в условиях буржуазного общества. В центре сюжета – две героини, которые обманывают своих возлюбленных, скрывая свою настоящую личность.

Эскиз обещает зрителям интересную интерпретацию классического произведения с яркими персонажами и неожиданными поворотами. Какую новую форму и стиль подарит «Мастерская» этому популярному произведению, можно будет узнать уже совсем скоро.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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