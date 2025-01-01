Меню
Эскиз Пуримшпиля «Равновесие»
Киноафиша Эскиз Пуримшпиля «Равновесие»

Спектакль Эскиз Пуримшпиля «Равновесие»

Постановка
Шалом 16+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге» — первая театральная режиссёрская лаборатория, посвященная народному еврейскому искусству

«Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге» — это первая театральная режиссёрская лаборатория, полностью посвящённая народному еврейскому искусству. Московский еврейский театр «Шалом» проводит её на средства гранта Российского еврейского конгресса (РЕК).

Сюжетные линии

Что происходит, когда в семье нарушается равновесие? Эскиз Екатерины Петровой-Вербич по мотивам пуримшпиля «Благословение Иакова» и «Книги Иудифи» предлагает зрителю взглянуть на привычную библейскую историю с новой стороны. Он рассказывает о семье Исаака, Исаава, Ребекки и Иакова, взглянув на события глазами старшего сына Исаава, который, преданный, теряет своё законное право первородства.

Второй сюжет пуримшпиля рассказывает о дерзкой Иудифи, обезглавившей ассирийского полководца Олоферна. Обе истории представлены через призму буффонады, создавая уникальный театральный опыт.

Стиль и атмосфера

Эскиз «Равновесие» — это настоящий тарантиновский блокбастер с погонями, криминалом и «кровавым» юмором. Это смешной и абсурдный пуримшпиль, в котором древние образы и архетипы переплетаются, а герои физически ищут баланс друг с другом и в своей семье. Важно отметить, что ключевым персонажем здесь оказывается женщина, от которой зависит заветное равновесие.

Музыкальное сопровождение

Музыка в эскизе занимает особое место: она является не просто фоном, а полноценным участником действия. Композитор и музыкальный руководитель Евгений Бархатов объединяет различные музыкальные жанры и стили, создавая уникальную звуковую ткань.

Важность темы

«Равновесие» — это современный пуримшпиль, который поднимает важные вопросы о расколе и стремлении к соборности. Только объединяясь и стараясь договориться, мы можем обрести баланс.

