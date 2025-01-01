Экспериментальный пуримшпиль в театре «Шалом»

Тайное общество знатоков старинных пуримшпилей решило выйти из тени и поделиться неожиданными открытиями, сделанными в ходе изучения уникального текста — «Голиас-шпил». Это будет первая встреча фантастических творцов с зрителями, и они готовят нечто захватывающее!

Экспериментальный подход к пуримшпилю

Создатели эскиза вольно играют с жанром пуримшпиля, соединяя элементы мокьюментари и гиньоля, а также используют театральные маски. Они перенесут древний сюжет о Голиафе на современный язык, нарушая привычные театральные правила и высмеивая запреты и стереотипы.

Не привычный спектакль

Важно отметить, что это эскиз пуримшпиля. Не ждите привычного формата! Пуримшпиль — это народный площадной еврейский жанр, полный живого юмора и современного духа. Он способен быть комедией, трагикомедией, драмеди, фарсом и даже перформансом.

Серьёзные темы с юмором

Современный пуримшпиль свободно обсуждает серьёзные вопросы с помощью смеха и иронии. Он играет с формой, провоцирует зрителей и задаёт важные вопросы, иногда использует жесткий и дерзкий юмор. Это может вызвать неловкость у зрителей, но пуримшпиль без риска и юмора теряет свою суть.

Лаборатория пуримшпиля

«Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге» — первая театральная режиссёрская лаборатория, полностью посвящённая народному еврейскому искусству. Она организована Московским еврейским театром «Шалом» при поддержке гранта Российского еврейского конгресса (РЕК).