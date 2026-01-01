Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эшелон
Киноафиша Эшелон

Спектакль Эшелон

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Михаила Рощина в театре «Мастерская»

Пьеса Михаила Рощина «Эшелон» формально относится к военным спектаклям, однако её глубина значительно превышает рамки этой классификации. Сложно описать эту актёрскую работу одним жанром – она сочетает лирическое и эпическое начало, рассказывая истории десятков семей и создавая мрачную картину одной из самых тяжёлых эпох в российской истории.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается в судьбоносные дни второй половины 1941 года. Завод уходит в эвакуацию. Мужчины на фронте – кто по призыву, кто добровольцем. Грузовые вагоны полны подряд стоящих станков, а на свободных местах сидят женщины и дети. Они путешествуют в неизвестность, чуждые друг другу, но вынуждены сосуществовать в тесном, замкнутом пространстве. Каждый миг становится потенциально последним, так как поезд подвержен бомбёжкам.

Режиссёрское видение

Режиссёр Наталия Лапина придаёт пьесе особую атмосферу, поднимая её над повседневностью. Теплушка превращается в чистилище, где человеческие сущности обнажаются, показывая судьбы людей, выброшенных в пучину войны. Сначала они появляются в ярких характерных образах, затем становятся обобщёнными монументальными фигурами.

Лирические отступления и хоровая структура

В пьесе Рощина важную роль играют авторские ремарки – поэтизированные описания, которые усиливают эмоциональную нагрузку. Режиссёр использует структуру, схожую с древнегреческой трагедией: на сцене наряду с героями действует хор. Этот групповой персонаж олицетворяет народ, задавая ритм и атмосферу каждой сцене. Каждый персонаж существует в двух ипостасях, публикуя внутреннюю борьбу.

Тема войны и женское лицо

Интересно, что у этой войны есть "женское лицо", что отражает женскую суть как жизни, так и смерти. Эшелон становится символом судьбы, единого мира, созданного жителями поезда. Он сливается в одно целое, издавая голос нации, голос народа, напоминая всем о центральных вопросах о человечности и достоинстве в условиях катастрофы.

Режиссер
Наталия Лапина
В ролях
Анна Арефьева
Алена Братчикова
Вера Латышева
Юлия Нижельская
Анастасия Стебнева

Фотографии

Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон Эшелон
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше