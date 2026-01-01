Оповещения от Киноафиши
Музыка бразильского джаза с ансамблем Esh

Уникальный ансамбль интеллектуальной бразильской музыки Esh вот уже двадцать лет радует слушателей своим искусством. Музыка группы представляет собой искусный сплав лиричной босса-новы и её сложной гармонии с различными ритмами бразильской самбы. Этот стиль получил название бразильский джаз, или samba jazz.

В программе прозвучат песни известных бразильских композиторов, а также оригинальные произведения участников Esh, которые отражают их восприятие этого культурного слоя. Все аранжировки создавались самими музыкантами, что придаёт исполнению особую уникальность.

Игорь Надеждин — основатель и пианист

Игорь Надеждин, организатор группы, родился в Ташкенте и окончил консерваторию в родном городе. Позднее он жил в Израиле, где и зародилась идея собрать коллектив, исполняющий бразильский джаз. Название Esh на иврите переводится как «огонь». Однако проект обсудили лишь тогда, когда несколько музыкантов из разных стран встретились в Москве.

Анна Клесун — фронт-леди ансамбля

Фронт-леди коллектива, Анна Клесун, является ученицей одной из самых известных джазовых певиц в России, Галины Филатовой. Рожденная в Актау (бывший Шевченко, Казахстан), Анна с детства пела в вокальном ансамбле «Тенериф», который становился лауреатом различных фестивалей. Переехав в Москву, она решила посвятить себя джазу, особенно босса-нове, исполняемой на экзотическом португальском языке.

Анна не только окончила Институт Современного Искусства, но и изучала португальский язык, что позволяет ей исполнять любимую музыку максимально аутентично.

Кто выйдет на сцену

На сцену выйдут:

  • Анна Клесун (вокал)
  • Игорь Надеждин (фортепиано)
  • Дарья Чернакова (контрабас)
  • Ильдар Нафигов (ударные)

Не упустите возможность насладиться энергией бразильского джаза в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Esh Samba Jazz Quartet

Март
5 марта четверг
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

