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Ешь, молись, люби. Языковой киноклуб с проектом Культурный код
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ешь, молись, люби. Языковой киноклуб с проектом Культурный код

Ешь, молись, люби. Языковой киноклуб с проектом Культурный код

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О выставке

Языковая встреча в «Своём поле»: кино как инструмент общения

Приглашаем вас на уникальную языковую встречу проекта «Культурный код», где английский язык становится средством живого общения, а не самоцелью.

Фильм и дискуссия

В центре вечера — фильм «Ешь, молись, люби» (Eat Pray Love). Мы не будем смотреть его целиком, вместо этого обратим внимание на ключевые сцены, которые послужат основой для обсуждения важных тем: поиска себя, смелости начинать заново, отношений, свободы выбора и внутренней опоры.

Формат общения

Это не урок английского и не лекция о кино. У нас будет пространство для вдумчивой дискуссии, где важнее не идеальная грамматика, а желание слушать, размышлять и делиться своим мнением. Вся встреча пройдет полностью на английском языке, поэтому она подойдет тем, кто хочет практиковать язык в живом культурном контексте.

Куратор и атмосфера

Куратор встречи — Анастасия Калюжная, представляющая проект «Культурный код». Если вам интересно выйти за рамки привычного изучения языков, обсудить вдохновляющее кино и провести вечер в кругу единомышленников, ждем вас в «Своем Поле». Подходит для продолжающих и продвинутых изучающих английский.

Купить билет на выставка Ешь, молись, люби. Языковой киноклуб с проектом Культурный код

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Август
16 августа воскресенье
19:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1800 ₽

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