Языковая встреча в «Своём поле»: кино как инструмент общения

Приглашаем вас на уникальную языковую встречу проекта «Культурный код», где английский язык становится средством живого общения, а не самоцелью.

Фильм и дискуссия

В центре вечера — фильм «Ешь, молись, люби» (Eat Pray Love). Мы не будем смотреть его целиком, вместо этого обратим внимание на ключевые сцены, которые послужат основой для обсуждения важных тем: поиска себя, смелости начинать заново, отношений, свободы выбора и внутренней опоры.

Формат общения

Это не урок английского и не лекция о кино. У нас будет пространство для вдумчивой дискуссии, где важнее не идеальная грамматика, а желание слушать, размышлять и делиться своим мнением. Вся встреча пройдет полностью на английском языке, поэтому она подойдет тем, кто хочет практиковать язык в живом культурном контексте.

Куратор и атмосфера

Куратор встречи — Анастасия Калюжная, представляющая проект «Культурный код». Если вам интересно выйти за рамки привычного изучения языков, обсудить вдохновляющее кино и провести вечер в кругу единомышленников, ждем вас в «Своем Поле». Подходит для продолжающих и продвинутых изучающих английский.