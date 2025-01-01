Спектакль Есенин

Спектакль-концерт, посвященный одному из самых известных русских поэтов Серебряного века, Сергею Есенину, представляет собой уникальное сочетание музыки, поэзии и театра. Его называли последним поэтом деревни, хулиганом и пророком. Стихи Есенина процветали не только в салонах, но и в кабаках, открывая многогранность его творчества: от обожания женщин до признания интеллигенцией.
В спектакле "Есенин" жизнь творца, полная чувств, страсти и трагедии, оживает с новой силой. Главный герой предстает перед зрителями как нежный и дерзкий, ранимый и свободный — от деревенского мальчишки до утонченного денди. Эмоциональная палитра игры отражает характер поэта и его сложные внутренние переживания.
В программе спектакля прозвучат такие шедевры, как: «Гой ты, Русь, моя родная», «Закружилась листва золотая», «Родина», «Руки милой — пара лебедей», «Не жалею, не зову, не плачу», «Чёрная потом пропахшая выть», «Хулиган» и другие известные произведения. Артисты оркестра "Лад" создадут уникальную атмосферу, перемещаясь от легкой грусти до безудержного веселья, от лирических напевов до плясовых мелодий.
Спектакль "Сергей Есенин" был удостоен специального приза жюри на областном конкурсе-фестивале «Лучшая театральная работа по итогам 2006 года». В 2009 году он стал обладателем Бронзового диплома Международного театрального форума «Золотой Витязь» в Москве.
Музыка стихов Сергея Есенина сливается с музыкальным строем спектакля, открывая зрителям силу его души. Удивительная палитра чувств, тайны и истоки неистовой натуры поэта, его человеческие и творческие взлеты и терзания создают многослойный и многогранный образ великого гения.