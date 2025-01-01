Спектакль «Есенин»: дань памяти великому поэту

В октябре 2025 года Рязанская область вместе со всей Россией отмечает 130-летие со дня рождения одного из величайших поэтов XX века – Сергея Александровича Есенина. В честь этого знаменательного события артисты Дворца культуры «Приокский» и участники музыкального театра Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова готовят театрализованное музыкальное представление «Есенин».

Поиск поэтического вдохновения

В центре спектакля – поиски молодого современного поэта в мире поэзии XXI века. Вдохновением для участников послужили жизнь и творчество Сергея Есенина, который также когда-то искал свой путь. Этот спектакль станет не только художественным событием, но и философским размышлением о поэзии и ее роли в жизни каждого человека.

Музыкальные живописи Есенина

Поэзия Есенина обладает абсолютной песенностью, ведь едва ли не вся его лирика положена на музыку. На сцене оживут строки русского гения поэтического слова и зазвучат по-новому – душевными, проникновенными и, в то же время, веселыми песнями. Зрители смогут насладиться как классическими произведениями, так и современными интерпретациями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, погрузиться в мир поэзии и музыки. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя глубокий след в сердцах зрителей.