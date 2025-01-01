Концерт к 130-летию Сергея Есенина
Концерт, посвященный 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Мероприятие порадует зрителей выступлениями известных хоров и ансамблей, которые подарят незабываемые минуты музыкального искусства.
Исполнители
- Государственный академический русский народный хор имени Е. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова)
- Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин)
- Ансамбль народной музыки "Ока" (художественный руководитель Сергей Ваньков)
- Солисты филармонии: Евгения Валикова, Татьяна Тураева
- Ведущая: Анастасия Коротаева
Программа концерта
Рязанский хор
- «От Оки голубой» – муз. Е. Попова, сл. Афонина
- «Песня не знает границ» – муз. А. Аверкина, сл. Е. Герц, обработка А. Ермакова
- «Рязань моя, краса» – муз. А. Новикова, сл. А. Филатова
- «На побывку» – муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова
- «Фантазии на тему» – песен на стихи С. Есенина, муз. Е. Дербенко
- «Над окошком месяц» – муз. Е. Попова, ст. С. Есенина
- «Отговорила роща золотая» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина, обр. А. Ермакова
- «Весна» – муз. А. Ермакова, ст. С. Есенина
- «Не мне она песни поет» – муз. Е. Дербенко, ст. С. Есенина
- «Ты меня не любишь, не жалеешь» – муз. А. Аверкина, ст. С. Есенина
- «Королева» – муз. Н. Видюка, ст. С. Есенина
- «На лазоревые ткани» – муз. Е. Попова, сл. С. Есенина
Рязанский камерный хор
- «Душа грустит о небесах» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Вечером синим» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Табун» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Серебряный ветер» – муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Думы мои думы» – муз. И. Слуцкого, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Рекрута» – муз. С. Сиротина, сл. С. Есенина (a cappella)
- «Где ты, где ты, отчий дом» – муз. А. Пахмутовой, сл. С. Есенина (a cappella)
Ансамбль народной музыки "Ока"
- «Калинка» – муз. В. Городовской
- «Жить в Рязани - счастье наше» – муз. Л. Васютиной, сл. В. Липиной – солистка Татьяна Тураева
- «Коробейники» – муз. В. Дитель
- «Молитва» – муз. А. Ермакова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
- «Запели тёсанные дроги» – муз. Г. Галахова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
- «Русская тройка» – муз. В. Городовской
- «Эх, любовь калинушка» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина – солистка Татьяна Тураева
- «Утушка луговая» – муз. В. Гридина
- «Клён ты мой опавший» – муз. В. Липатова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
- «Гой, ты Русь, моя родная» – муз. Н. Родионова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
- «Россия поклоняется Есенину» – муз. Ю. Ананьева, сл. Е. Маркина – солистка Татьяна Тураева
Не упустите возможность посетить этот замечательный концерт, который станет данью уважения наследию одного из самых значительных поэтов России. Ждем вас!