Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Есенин
Киноафиша Есенин

Есенин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт к 130-летию Сергея Есенина

Концерт, посвященный 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Мероприятие порадует зрителей выступлениями известных хоров и ансамблей, которые подарят незабываемые минуты музыкального искусства.

Исполнители

  • Государственный академический русский народный хор имени Е. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова)
  • Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин)
  • Ансамбль народной музыки "Ока" (художественный руководитель Сергей Ваньков)
  • Солисты филармонии: Евгения Валикова, Татьяна Тураева
  • Ведущая: Анастасия Коротаева

Программа концерта

Рязанский хор

  • «От Оки голубой» – муз. Е. Попова, сл. Афонина
  • «Песня не знает границ» – муз. А. Аверкина, сл. Е. Герц, обработка А. Ермакова
  • «Рязань моя, краса» – муз. А. Новикова, сл. А. Филатова
  • «На побывку» – муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова
  • «Фантазии на тему» – песен на стихи С. Есенина, муз. Е. Дербенко
  • «Над окошком месяц» – муз. Е. Попова, ст. С. Есенина
  • «Отговорила роща золотая» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина, обр. А. Ермакова
  • «Весна» – муз. А. Ермакова, ст. С. Есенина
  • «Не мне она песни поет» – муз. Е. Дербенко, ст. С. Есенина
  • «Ты меня не любишь, не жалеешь» – муз. А. Аверкина, ст. С. Есенина
  • «Королева» – муз. Н. Видюка, ст. С. Есенина
  • «На лазоревые ткани» – муз. Е. Попова, сл. С. Есенина

Рязанский камерный хор

  • «Душа грустит о небесах» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Вечером синим» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Табун» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Серебряный ветер» – муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Думы мои думы» – муз. И. Слуцкого, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Рекрута» – муз. С. Сиротина, сл. С. Есенина (a cappella)
  • «Где ты, где ты, отчий дом» – муз. А. Пахмутовой, сл. С. Есенина (a cappella)

Ансамбль народной музыки "Ока"

  • «Калинка» – муз. В. Городовской
  • «Жить в Рязани - счастье наше» – муз. Л. Васютиной, сл. В. Липиной – солистка Татьяна Тураева
  • «Коробейники» – муз. В. Дитель
  • «Молитва» – муз. А. Ермакова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
  • «Запели тёсанные дроги» – муз. Г. Галахова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
  • «Русская тройка» – муз. В. Городовской
  • «Эх, любовь калинушка» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина – солистка Татьяна Тураева
  • «Утушка луговая» – муз. В. Гридина
  • «Клён ты мой опавший» – муз. В. Липатова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
  • «Гой, ты Русь, моя родная» – муз. Н. Родионова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова
  • «Россия поклоняется Есенину» – муз. Ю. Ананьева, сл. Е. Маркина – солистка Татьяна Тураева

Не упустите возможность посетить этот замечательный концерт, который станет данью уважения наследию одного из самых значительных поэтов России. Ждем вас!

Купить билет на концерт Есенин

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
15:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 700 ₽
5 октября воскресенье
13:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
15 октября среда
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 700 ₽
30 октября четверг
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 700 ₽
5 ноября среда
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 700 ₽

В ближайшие дни

Кирилл Мазур
18+
Юмор
Кирилл Мазур
16 декабря в 19:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1400 ₽
7раса. Тяжелое
16+
Рок
7раса. Тяжелое
28 ноября в 20:00 Art Club Площадка
от 1400 ₽
Полина Гагарина
6+
Поп
Полина Гагарина
17 марта в 20:00 Дворец спорта «Олимпийский»
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше