Концерт к 130-летию Сергея Есенина

Концерт, посвященный 130-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Мероприятие порадует зрителей выступлениями известных хоров и ансамблей, которые подарят незабываемые минуты музыкального искусства.

Исполнители

Государственный академический русский народный хор имени Е. Попова (художественный руководитель Светлана Сухова)

Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин)

Ансамбль народной музыки "Ока" (художественный руководитель Сергей Ваньков)

Солисты филармонии: Евгения Валикова, Татьяна Тураева

Ведущая: Анастасия Коротаева

Программа концерта

Рязанский хор

«От Оки голубой» – муз. Е. Попова, сл. Афонина

«Песня не знает границ» – муз. А. Аверкина, сл. Е. Герц, обработка А. Ермакова

«Рязань моя, краса» – муз. А. Новикова, сл. А. Филатова

«На побывку» – муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова

«Фантазии на тему» – песен на стихи С. Есенина, муз. Е. Дербенко

«Над окошком месяц» – муз. Е. Попова, ст. С. Есенина

«Отговорила роща золотая» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина, обр. А. Ермакова

«Весна» – муз. А. Ермакова, ст. С. Есенина

«Не мне она песни поет» – муз. Е. Дербенко, ст. С. Есенина

«Ты меня не любишь, не жалеешь» – муз. А. Аверкина, ст. С. Есенина

«Королева» – муз. Н. Видюка, ст. С. Есенина

«На лазоревые ткани» – муз. Е. Попова, сл. С. Есенина

Рязанский камерный хор

«Душа грустит о небесах» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)

«Вечером синим» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)

«Табун» – муз. Г. Свиридова, сл. С. Есенина (a cappella)

«Серебряный ветер» – муз. Р. Бойко, сл. С. Есенина (a cappella)

«Думы мои думы» – муз. И. Слуцкого, сл. С. Есенина (a cappella)

«Рекрута» – муз. С. Сиротина, сл. С. Есенина (a cappella)

«Где ты, где ты, отчий дом» – муз. А. Пахмутовой, сл. С. Есенина (a cappella)

Ансамбль народной музыки "Ока"

«Калинка» – муз. В. Городовской

«Жить в Рязани - счастье наше» – муз. Л. Васютиной, сл. В. Липиной – солистка Татьяна Тураева

«Коробейники» – муз. В. Дитель

«Молитва» – муз. А. Ермакова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова

«Запели тёсанные дроги» – муз. Г. Галахова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова

«Русская тройка» – муз. В. Городовской

«Эх, любовь калинушка» – муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина – солистка Татьяна Тураева

«Утушка луговая» – муз. В. Гридина

«Клён ты мой опавший» – муз. В. Липатова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова

«Гой, ты Русь, моя родная» – муз. Н. Родионова, сл. С. Есенина – солистка Евгения Валикова

«Россия поклоняется Есенину» – муз. Ю. Ананьева, сл. Е. Маркина – солистка Татьяна Тураева

Не упустите возможность посетить этот замечательный концерт, который станет данью уважения наследию одного из самых значительных поэтов России. Ждем вас!