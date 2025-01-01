Мюзикл «Есенин» на новой сцене Большого театра

Спектакль «Есенин» в Ростовском государственном музыкальном театре – это уникальное событие, ставшее номинантом Премии «Золотая Маска». Либретто написала Анастасия Букреева, а стихи стали произведениями Михаила Загота. Мюзикл исполняется на русском языке и имеет продолжительность 3 часа 15 минут с одним антрактом.

Творчество Сергея Есенина

Сергей Есенин – имя, знакомое каждому. Этот голубоглазый поэт олицетворяет русские пейзажи, городской хулиганский дух и трагическую судьбу. Его стихи и личность не перестают привлекать внимание и вызывать интерес. Ростовский государственный музыкальный театр обратился к его наследию, чтобы попытаться понять противоречивую натуру этого гения.

Создание мюзикла

Мюзикл «Есенин» был создан специальной творческой командой театра на протяжении трех лет. Авторы музыки – композитор и лауреат театральной премии «Золотая маска» Евгений Загот, а также поэт Михаил Загот и либреттист Анастасия Букреева. Музыка разнообразна по стилю и жанрам, отражая ту эпоху, в которой жил и творил Есенин.

Сценография и атмосфера

Сценография спектакля охватывает контрастные образы: яркий Петроград сменяется спокойной березовой Русью, стильное кафе и мрачная комната следователя создают калейдоскоп эмоций и впечатлений. Это позволяет зрителю глубже понять как творчество поэта, так и саму эпоху, в которой он жил.

История любви и трагедии

Главная тема мюзикла – внутреннее противоборство Бога и дьявола в душе гения. История жизни и творчества Есенина раскрывается через призму его близкой подруги – Галины Бениславской, которая любила поэта беззаветно и не смогла смириться с его трагической судьбой.

Динамика и глубина

Мюзикл «Есенин» представляет собой дерзкий, динамичный и в то же время глубокий спектакль, заставляющий задуматься о природе гениальности и причинах трагедии. Финал постановки стремится ответить на главный вопрос: что стало причиной гибели Сергея Есенина?