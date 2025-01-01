Спектакль Есенин. Ты, Рассея моя, Рассея…

Музыкально-поэтический моноспектакль о Сергее Есенине

«Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовём высшим моцартовским началом, моцартовскою стихиею… Самое драгоценное в нём – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве». Эти слова Бориса Пастернака хорошо отражают суть поэзии Сергея Есенина, чьи стихи продолжают вдохновлять и восхищать читателей на протяжении многих десятилетий.

Творчество и судьба России

Театр «Академия слова» приглашает вас на уникальный музыкально-поэтический моноспектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта. Основные темы спектакля – это творчество Есенина и судьба России. Взаимодействие этих двух аспектов создает напряженный конфликт, сыгравший роковую роль в жизни поэта.

Неповторимая поэзия

Зрители смогут погрузиться в мир Есенина через его поэтические произведения, которые будут звучать в исполнении талантливых артистов. Кроме того, в спектакле прозвучат оригинальные песни на стихи поэта, созданные композитором Александром Блоком.

Не упустите возможность!

Этот живой и неординарный спектакль станет прекрасной возможностью для всех ценителей театра и поэзии насладиться самобытностью и неповторимостью творчества народного поэта. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и ощутить дух времени, в котором жил и творил Сергей Есенин.