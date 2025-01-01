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Есенин. Ты, Рассея моя, Рассея…
Билеты от 600₽
Киноафиша Есенин. Ты, Рассея моя, Рассея…

Спектакль Есенин. Ты, Рассея моя, Рассея…

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический моноспектакль о Сергее Есенине

«Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовём высшим моцартовским началом, моцартовскою стихиею… Самое драгоценное в нём – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве». Эти слова Бориса Пастернака хорошо отражают суть поэзии Сергея Есенина, чьи стихи продолжают вдохновлять и восхищать читателей на протяжении многих десятилетий.

Творчество и судьба России

Театр «Академия слова» приглашает вас на уникальный музыкально-поэтический моноспектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта. Основные темы спектакля – это творчество Есенина и судьба России. Взаимодействие этих двух аспектов создает напряженный конфликт, сыгравший роковую роль в жизни поэта.

Неповторимая поэзия

Зрители смогут погрузиться в мир Есенина через его поэтические произведения, которые будут звучать в исполнении талантливых артистов. Кроме того, в спектакле прозвучат оригинальные песни на стихи поэта, созданные композитором Александром Блоком.

Не упустите возможность!

Этот живой и неординарный спектакль станет прекрасной возможностью для всех ценителей театра и поэзии насладиться самобытностью и неповторимостью творчества народного поэта. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и ощутить дух времени, в котором жил и творил Сергей Есенин.

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Иван Щеглов
Александр Блок (фортепиано)

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
17:00 от 600 ₽

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