Спектакль Есенин: поэзия сердца

Литературно-музыкальная постановка к юбилею Сергея Есенина

В Воронежском концертном зале пройдет литературно-музыкальная постановка к юбилею Сергея Есенина. В программе - известные стихи поэта, исполненные Юрием Смышниковым (художественное слово), а также авторские музыкальные произведения и песни на его стихи. Солисты Театра оперы и балета Иван Кураев и Анастасия Колотова дополнят вечер своими выступлениями.

Постановка раскрывает многогранность Есенина - хулигана и романтика, бунтаря и лирического певца. Это событие порадует всех, кто ценит поэзию и музыку, а также любит глубокие и трогательные истории о русской душе.

Творческая атмосфера

Приглашаем вас на вечер, где слова обретают музыку, а музыка оживляет поэзию, создавая особую атмосферу трогательной красоты и искренности. Прозвучат известные стихи Сергея Есенина, наполненные любовью к родной земле, болью утраты и восторгом человеческой души.

Исполнители

В вечернем представлении примут участие:

симфонический оркестр ВКЗ,

заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников (художественное слово),

солист Театра оперы и балета, участник шоу «Голос» Иван Кураев.

Откройте для себя безграничный океан есенинской лирики – и вы не останетесь равнодушными.