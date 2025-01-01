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Есенин. Осколки разбитого зеркала
Киноафиша Есенин. Осколки разбитого зеркала

Спектакль Есенин. Осколки разбитого зеркала

Постановка
Камерная сцена 18+
Режиссер Софья Рубина
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагедия и гений Сергея Есенина в постановке Софьи Рубиной

В 2025 году мы отметим 130 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Есенин — это не просто имя, это символ русской души, знакомый каждому. Однако народная любовь к поэту сыграла злую шутку: его образ стал частью фольклора, а лубочные портреты украшают сувенирную продукцию, коробки с пряниками и березовые доски.

Музыка стихов и трагедия жизни

Стихи Есенина полны музыкальности. Их распевают на семейных застольях, не осознавая трагических нот и глубоких смыслов, которые они содержат. Этот противоречивый поэт в общественном сознании стал лирическим певцом родных пейзажей, хотя его жизнь закончилась страшным образом — это результат конфликта с эпохой, в которой он не нашёл своего места.

Спектакль с глубиной

Предстоящий спектакль предлагает взглянуть на великого поэта с неожиданной стороны. Он покажет все противоречия и ошибки Есенина, не прибегая к вымышленным событиям. В основе пьесы лежат воспоминания его современников: родных, друзей, жён и возлюбленных. Эти истории заставляют задуматься о природе творчества.

Вопросы о таланте

Что такое талант? Это дар Божий или наказание? Возможно ли пройти испытание медными трубами, или это не удаётся никому? Театр стремится рассказать о русском гении ярко, нетривиально и захватывающе. Не упустите возможность погрузиться в мир Есенина и открыть для себя его истинную сущность.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽
Самара, 3 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
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Фотографии

Есенин. Осколки разбитого зеркала Есенин. Осколки разбитого зеркала

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