Спектакль Есенин. Небо во мне

Космическая ода: музыкально-поэтический концерт о Сергее Есенине

В юбилейный год — 130 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Сергея Есенина — вы можете увидеть его жизнь и творчество под новым космическим углом. Авторский поэтический спектакль Ирины Волковой представляет Есенина не как привычный хрестоматийный образ, а как поэта-планету, поэта-стихию.

Его стихи — это не просто строки, а вибрации мироздания, а метафоры — точное описание устройства внутренней вселенной поэта. Мы материализуем эту вселенную прямо под куполом Планетария, где есенинское слово обретает жизнь и становится мостом между землёй и небом.

Путешествие души поэта

Приготовьтесь к увлекательному путешествию:

От земного притяжения — к космической свободе.

От "алого света зари" — к "золотой роще" звёзд.

От исповеди хулигана — до прощального примирения.

Полное погружение

Вас ждёт полное погружение в атмосферу спектакля: уникальная полнокупольная проекция охватит вас с головой, превратив зал в гигантский калейдоскоп образов — от русских полей до бескрайних галактик. Живая музыка симфонического струнного квартета станет голосом этой вселенной — то трепетным и нежным, то бурным и разрывающим душу.

Космическая мистерия для тех, кто готов ощутить поэзию как абсолютную и вечную стихию!