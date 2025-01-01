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Есенин. Исповедь дезертира
Билеты от 1200₽
Киноафиша Есенин. Исповедь дезертира

Спектакль Есенин. Исповедь дезертира

Постановка
Точка ру 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Есенин. Исповедь дезертира» в Театре «Точка Ру»

Театр «Точка Ру» с гордостью представляет спектакль «Есенин. Исповедь дезертира». Это трогательная история, которая погружает зрителя в воспоминания о первой любви, родной земле и поисках надежного пристанища. Спектакль затрагивает непростые судьбы друзей детства, напоминая о том, как важны корни и связи с прошлым.

Литературная основа

В основу спектакля легли две поэмы Сергея Есенина: «Анна Снегина» и «Сорокоуст». Эти произведения в сочетании с музыкальным циклом Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» создают уникальную атмосферу, которая помогает глубже понять чувства и переживания героев.

Музыка и исполнение

Спектакль сопровождается живой музыкой, что придаёт ему особую выразительность. Зрители смогут насладиться великолепным вокалом Ольги Рудаковой и блестящим исполнением главной роли Сергеем Сафроновым. Яркие актёрские работы Александра Ильина в роли «русского мужика» дополняют ансамбль, создавая незабываемую театральную палитру.

Награды и признание

Премьера спектакля состоялась 24 мая 2018 года, и уже в 2019 году он был удостоен диплома международного театрального фестиваля «Русская классика». Это подтверждает высокое качество исполнения и глубокую проработку материала.

«Есенин. Исповедь дезертира» — это не просто спектакль о первой любви, но и о трагичной связи с Родиной. Приглашаем вас на эту уникальную постановку, которая оставит вам незабываемые впечатления!

Режиссер
Сергей Сафронов-Болшев
В ролях
Сергей Сафронов-Болшев
Ольга Рудакова
Дарья Пестова
Лейла Заморская
Александр Ильин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
19:00 от 1200 ₽
5 сентября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира Есенин. Исповедь дезертира

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