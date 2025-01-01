Спектакль «Есенин. Исповедь дезертира» в Театре «Точка Ру»

Театр «Точка Ру» с гордостью представляет спектакль «Есенин. Исповедь дезертира». Это трогательная история, которая погружает зрителя в воспоминания о первой любви, родной земле и поисках надежного пристанища. Спектакль затрагивает непростые судьбы друзей детства, напоминая о том, как важны корни и связи с прошлым.

Литературная основа

В основу спектакля легли две поэмы Сергея Есенина: «Анна Снегина» и «Сорокоуст». Эти произведения в сочетании с музыкальным циклом Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» создают уникальную атмосферу, которая помогает глубже понять чувства и переживания героев.

Музыка и исполнение

Спектакль сопровождается живой музыкой, что придаёт ему особую выразительность. Зрители смогут насладиться великолепным вокалом Ольги Рудаковой и блестящим исполнением главной роли Сергеем Сафроновым. Яркие актёрские работы Александра Ильина в роли «русского мужика» дополняют ансамбль, создавая незабываемую театральную палитру.

Награды и признание

Премьера спектакля состоялась 24 мая 2018 года, и уже в 2019 году он был удостоен диплома международного театрального фестиваля «Русская классика». Это подтверждает высокое качество исполнения и глубокую проработку материала.

«Есенин. Исповедь дезертира» — это не просто спектакль о первой любви, но и о трагичной связи с Родиной. Приглашаем вас на эту уникальную постановку, которая оставит вам незабываемые впечатления!