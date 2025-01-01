Меню
Есенин. Исповедь дезертира
Постановка
Точка ру 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Есенин. Исповедь дезертира» в Театре «Точка Ру»

Театр «Точка Ру» приглашает вас на спектакль «Есенин. Исповедь дезертира» — трогательную историю о первой любви, родной земле и поиске надежного пристанища. Это произведение погружает зрителя в мир воспоминаний о детстве и судьбах друзей, которые, несмотря на расстояние и время, остаются близкими.

Поэтическая основа

В основе спектакля лежат две знаковые поэмы Сергея Есенина: «Анна Снегина» и «Сорокоуст». Эти произведения наполняют спектакль глубокими чувствами и размышлениями о жизни и любви к Родине.

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается живой музыкой, включая музыкальный цикл Георгия Свиридова «Отчалившая Русь». Прекрасная музыка в сочетании с великолепным вокалом Ольги Рудаковой создает атмосферу, полную эмоций и переживаний.

Награды и достижения

Премьера спектакля состоялась 24 мая 2018 года, и всего через год он был награжден дипломом международного театрального фестиваля «Русская классика». Это подтверждает высокое качество исполнения и актуальность темы, поднятой в спектакле.

Исполнительский состав

Главную роль исполняет Сергей Сафронов, а яркие актерские работы Александра Ильина в роли «русского мужика» дополняют уникальный исполнительский ансамбль, который дарит зрителям незабываемые впечатления.

Не пропустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который затрагивает самые глубокие чувства и воспоминания о родной земле и любви!

Режиссер
Сергей Сафронов-Болшев
В ролях
Сергей Сафронов-Болшев
Ольга Рудакова
Дарья Пестова
Лейла Заморская
Александр Ильин

Фотографии

