Есенин. Интервью с самим собой
Спектакль Есенин. Интервью с самим собой

Постановка
Глобус 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Есенин. Интервью с самим собой» в молодежном Театре Глобус

Театр «Глобус» посвятит спектакль Сергею Александровичу Есенину, которому исполнилось бы 130 лет. Поэтический дар Есенина принёс ему искреннюю любовь читателей и скандальную славу, сделав его одним из самых известных отечественных поэтов.

Судьба и Поэзия

Жизнь Есенина — это история сложных поисков выхода из трудных ситуаций. Его судьба, ставшая мифом, продолжает впечатлять и волновать, словно отдельное произведение, отражающее суть его стихов. Поэзия Есенина по-прежнему актуальна и звучит как в романцах, так и в современных ритмах. Именно в этом и заключается феномен классика.

Ощущение Есенина

Спектакль предлагает зрителям ощутить уникальную атмосферу, связанную с личностью поэта. Он предоставит возможность "познакомиться" с внутренним миром Есенина и услышать его искренние размышления о судьбе. Каждый сможет задать себе вопросы, на которые поэт уже давно нашёл ответы.

Для ценителей поэзии

Спектакль «Есенин. Интервью с самим собой» будет особенно интересен тем, кто ценит глубокие размышления о жизни и поэзии. Это возможность вновь окунуться в мир, где творчество Есенина продолжает с нами говорить.

Январь
Февраль
17 января суббота
15:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽
17 февраля вторник
19:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

