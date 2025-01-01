Меню
Есенин и его тайна
Спектакль Есенин и его тайна

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Сергея Есенина

«Есенин и его тайна» — это захватывающее иммерсивное шоу, которое предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в жизнь великого поэта Сергея Есенина. В этом актуальном театральном проекте вы сможете открыть для себя новых героинь, которые пересекались с жизнью Есенина, а также столкнуться лицом к лицу с ЧК, погружаясь в атмосферу загадок и тайн.

Уникальный взгляд на поэта

История жизни поэта будет представлена через призму его друга, «Черного человека». Этот персонаж либо обитают в мыслях Есенина, либо «переносится» в головы зрителей. Это создает возможность каждому почувствовать и понять глубокие эмоции и переживания поэта, как если бы они были частью его жизненного опыта.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех ценителей искусства испытать это незабываемое путешествие сквозь жизнь и тайны Сергея Есенина. Покажите свою любовь к поэзии и театру, и, возможно, откроете для себя что-то новое в его творчестве и судьбе.

В других городах
Октябрь
3 октября пятница
19:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽

