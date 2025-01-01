Спектакль Есенин. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Сергеем Есениным

Приглашаем вас на удивительное мероприятие, посвященное творчеству одного из самых известных поэтов России – Сергею Есенину. Этот выдающийся представитель крестьянской поэзии и лирики рано стал символом своего времени, а его стихотворения до сих пор волнуют сердца читателей.

Есенин в словах Пастернака

Сергей Есенин был не только поэтом, но и лирическим героем, который размышлял о бренности земного, призрачности любви и предательстве. Борис Пастернак однажды сказал о Есенине: Он был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом. Эта цитата подчеркивает, насколько близок Есенин каждому из нас, его поэзия остается актуальной и незабытой.

Знакомство с артистом

Читает стихи Антон Тарасов, художественный руководитель театра НЕОЛИРА . Он поведет зрителей в небывалое литературное путешествие, сочетая свою чуткую натуру с искренностью и эрудированностью. Его глубокое понимание поэзии русских классиков поможет раскрыть чарующую глубину стихотворений Есенина и других великих авторов.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон Тарасов — не только талантливый актер, но и композитор, чьи хиты звучат на сценах Мариинского театра. Он известен своим романом Ирония фарта , а также трёхтомником Карельская сага , которые получили признание как у критиков, так и у читателей. Также Тарасов основал театр НЕОЛИРА и стал продюсером ежегодного фестиваля Белая ночь поэзии .

О театре НЕОЛИРА

Лирико-драматический театр НЕОЛИРА был основан в 2019 году и с тех пор успешно представляет более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и сольные концерты. Каждый проект театра дарит зрителям уникальный опыт и эмоции, которые не могут предложить ни один другой театр.

Не упустите шанс стать частью этого магического вечера, погружаясь в мир поэзии Сергея Есенина под руководством талантливого Антона Тарасова.