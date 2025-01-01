Спектакль Есенин. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Сергеем Есениным от театра "Неолира"

Русский поэт Сергей Есенин, представитель крестьянской поэзии и лирики, а также известного литературного течения имажинизма, продолжает вдохновлять зрителей. Его лирический герой — светлый и грустный человек, который размышляет о бренности земного, призрачности любви, предательстве и коварстве. Борис Пастернак однажды сказал о Есенине: Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею. Именно это делает Есенина близким и понятным нам.

Читает Антон Тарасов

Художественный руководитель театра «Неолира», Антон Тарасов, станет проводником в это уникальное литературное путешествие. Его чуткая натура, эрудированность и искренность позволят зрителям глубже понять чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Многообразие талантов

Антон Тарасов не только актер, но и композитор, автор множества известных хитов. Его музыка звучит в Мариинском театре, а также он является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы критиков.

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и на сегодняшний день в его репертуаре более ста представлений. В театре проходят поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Также здесь ежегодно проходит фестиваль «Белая ночь поэзии».

Каждое мероприятие театра «Неолира» дарит зрителям непередаваемые эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Присоединяйтесь к этому удивительному вечеру, погружаясь в мир поэзии и музыки!