Спектакль Еще раз про любовь

Еще раз про любовь
Билеты от 3500₽
16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Литературно-музыкальная программа о любви и войне в театре Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдет уникальная литературно-музыкальная программа, посвященная темам любви и войны в жизни и творчестве легендарного поэта Роберта Рождественского. Гостям будут представлены стихи, песни поэта, а также рассказы его дочери Екатерины Рождественской о военном детстве и наследии отца.

Выступающие

В программе примут участие:

  • Евгений Волков — талантливый актер
  • Владислав Косарев — Заслуженный артист Карельской республики, певец
  • Екатерина Рождественская — писатель и фотограф, дочь поэта

Тематика программы

Темы любви и войны занимают центральное место в творчестве Рождественского. Эти глубокие чувства были характерны для его поколения, и программа даст возможность заглянуть в личную жизнь поэта через призму его стихов и песен.

Рассказы из жизни поэта

Екатерина Рождественская поделится воспоминаниями о своем отце, о том, как война отразилась на его жизни и творчестве, а также расскажет о том большом наследии, которое он оставил. Участники программы смогут насладиться не только великолепными исполнениями, но и уникальными личными историями, которые делают творчество Рождественского еще ближе и понятнее.

Март
30 марта понедельник
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 3500 ₽

