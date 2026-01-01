Спектакль Еще раз про любовь

Литературно-музыкальная программа о любви и войне в театре Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова пройдет уникальная литературно-музыкальная программа, посвященная темам любви и войны в жизни и творчестве легендарного поэта Роберта Рождественского. Гостям будут представлены стихи, песни поэта, а также рассказы его дочери Екатерины Рождественской о военном детстве и наследии отца.

Выступающие

В программе примут участие:

Евгений Волков — талантливый актер

Владислав Косарев — Заслуженный артист Карельской республики, певец

Екатерина Рождественская — писатель и фотограф, дочь поэта

Тематика программы

Темы любви и войны занимают центральное место в творчестве Рождественского. Эти глубокие чувства были характерны для его поколения, и программа даст возможность заглянуть в личную жизнь поэта через призму его стихов и песен.

Рассказы из жизни поэта

Екатерина Рождественская поделится воспоминаниями о своем отце, о том, как война отразилась на его жизни и творчестве, а также расскажет о том большом наследии, которое он оставил. Участники программы смогут насладиться не только великолепными исполнениями, но и уникальными личными историями, которые делают творчество Рождественского еще ближе и понятнее.