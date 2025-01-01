«Три поросенка» — история о дружбе и смелости в Новом театре кукол

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для детей и взрослых «Три поросенка», который станет настоящим открытием этого сезона! В центре сюжета — веселые и задорные поросята, которые с радостью проводят летние дни на лужайке. Однако, с наступлением осени каждый из них решает построить свой собственный домик.

Разные характеры — разные домики

Поросята отличаются друг от друга не только по характеру, но и по подходу к строительству. Кто-то быстро и небрежно сооружает жилище из соломы, кто-то выбирает ивовые прутья, а самый умный и трудолюбивый, Наф-Наф, создает прочный и надежный дом из камней. С каждым домиком связано множество приключений, ведь наступает время, когда им придется защищаться от врагов.

Пришествие злого Волка

Злой серый Волк не заставит себя долго ждать. Сначала он одним дуновением разносит домик из соломы, но Поросенок Ниф-Ниф успевает сбежать к своему брату Нуф-Нуфу, прячущемуся в более прочном ивовом жилище. Однако, хитрый Волк, притворившись бедной овечкой, пытается обмануть поросят, но они быстро понимают, с кем имеют дело.

Сила дружбы

Несмотря на все старания Волка, ивовый домик также оказывается разрушенным. Два поросенка в панике бегут к Наф-Нафу, который, прочитав ситуацию, открывает двери своего каменного дома. Друзья собираются вместе, и это помогает им противостоять врагу. Крепость каменного жилища выдерживает все попытки Волка попасть внутрь, и поросята в безопасности.

Праздник дружбы и смелости

Спектакль «Три поросенка» — это не только захватывающая история о дружбе, но и урок о смелости и важности совместной поддержки в трудные времена. Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое подарит радость и улыбки вам и вашим детям!