Еще раз о Красной Шапочке
Билеты от 600₽
Киноафиша Еще раз о Красной Шапочке

Спектакль Еще раз о Красной Шапочке

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль о настоящей дружбе для маленьких зрителей

В нашем новом спектакле поднимается важная тема дружбы и смелости. В трудной минуте помощь может прийти откуда угодно – от тех, кого мы иногда не замечаем. И даже самый маленький и трусливый герой способен на великое, если речь идет о дружбе.

Неожиданные повороты

Спектакль раскрывает, что настоящая дружба может преодолеть любые преграды. Даже зло и страх, представленные в образе серого волка, не способны сломить дух крепкой дружбы. Это напоминание о том, что в самые мрачные моменты рядом всегда найдутся те, кто готов поддержать.

Что ожидать от спектакля?

Зрителей ждёт захватывающая история, полная приключений, юмора и мудрости. Спектакль обещает быть ярким и эмоциональным, с запоминающимися персонажами и трогательными моментами. Постановка пронизана идеей, что даже в самом безвыходном положении всегда есть шанс на спасение и поддержку.

Заключение

Приглашаем вас погрузиться в мир настоящих ценностей и ощутить силу дружбы на нашем спектакле!

Купить билет на спектакль Еще раз о Красной Шапочке

Помощь с билетами
Ноябрь
16 ноября воскресенье
12:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 600 ₽
15:00
Детский музыкальный театр юного актера Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
от 600 ₽

