Еще по одной?! Литературный квартирник Павла Полякова и Антона Войналовича

Литературный квартирник с Павлом Поляковым и Антоном Войналовичем

Почему квартирник не может быть литературным? Задумывались ли вы над этим? Часто хочется поделиться с друзьями чем-то, что произвело на вас сильное впечатление. Литература — это не только текст, но и эмоции, которые мы можем передать через чтение и обсуждение.

На этот раз вас ждет уникальное событие — литературный квартирник с талантливыми артистами Павлом Поляковым и Антоном Войналовичем. Этот проект реализуется Театральной компанией «Гамма» и обещает стать настоящим праздником для любителей словесного искусства.

Что вас ждет?

Артисты будут читать любимые фрагменты из книг, которые оставили след в их сердцах. Это не просто чтение, это возможность погрузиться в мир литературы, вспомнить интересные истории и поделиться своими впечатлениями. Также в программе — музыкальные номера, которые добавят теплоты и уюта в атмосферу вечера.

Зачем приходить?

Литературный квартирник — это не только возможность услышать любимые тексты в исполнении артистов, но и шанс стать частью живого обсуждения. Вы сможете задавать вопросы, делиться своими мыслями и даже шутить вместе с Павлом и Антоном. Это отличный способ провести вечер в кругу единомышленников.

Где и когда?

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Подробности о месте и времени проведения квартирника можно узнать на сайте Театральной компании «Гамма». Не забудьте заранее забронировать свои места!