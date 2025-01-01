Спектакль Эрнани

Премьера оперы «Эрнани» Джузеппе Верди в Мариинском театре

Язык исполнения: итальянский (синхронные титры на русском языке)

Авторы и постановщики

Музыка: Джузеппе Верди

Джузеппе Верди Либретто: Франческо Мария Пьяве

Франческо Мария Пьяве Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев

Валерий Гергиев Режиссер: Орлин Анастасов

Орлин Анастасов Художник по декорациям и костюмам: Денис Иванов

Денис Иванов Художник по свету: Денис Иванов

Денис Иванов Хореограф: Юлия Смирнова

Юлия Смирнова Хормейстер: Константин Рылов

Краткое содержание

Опера «Эрнани» переносит зрителей в Испанию 1519 года, в мир страсти, мести и трепета.

Действие первое: «Разбойник»

В горах Арагонии разбойники пируют, но главарь Эрнани, на самом деле дон Хуан Арагонский, влюблен в Эльвиру, племянницу дона Руи Гомеса де Сильвы. Пытаясь спасти любимую от нежелательной свадьбы, Эрнани проникает в замок, где сталкивается с дона Карлосом, королем Кастилии, также влюбленным в Эльвиру.

Действие второе: «Гость»

В замке де Сильвы готовится свадебная церемония. Эрнани, переодевшись пилигримом, предлагает свою жизнь в качестве свадебного подарка. Однако его присутствие становится причиной напряженной ситуации, когда король требует его выдачи.

Действие третье: «Милосердие»

Заговорщики собираются в усыпальнице Аахенского собора с намерением убить дона Карлоса. Но, подслушав их планы, король, став императором Священной Римской империи, принимает решение о милосердии, восстанавливая Эрнани в правах и благословляя его союз с Эльвирой.

Действие четвертое: «Маска»

На свадьбе Эрнани и Эльвиры таинственная фигура в маске приносит угрозу. Эрнани, соблюдая клятву, должен выбрать между жизнью и смертью. Он выбирает кинжал, и трагедия достигает своего апогея, когда Эльвира падает замертво на тело мужа.

Интересные факты

Опера «Эрнани» была написана в 1844 году и стала одной из первых успешных работ Верди.

Тема мести и любви в «Эрнани» основана на пьесе Виктора Гюго, что делает её особенно драматичной.

Опера содержит знаменитую арию «Ernani, involami», которая стала визитной карточкой многих теноров.

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