Спектакль Эрнани

Язык исполнения: итальянский (синхронные титры на русском языке)
Опера «Эрнани» переносит зрителей в Испанию 1519 года, в мир страсти, мести и трепета.
В горах Арагонии разбойники пируют, но главарь Эрнани, на самом деле дон Хуан Арагонский, влюблен в Эльвиру, племянницу дона Руи Гомеса де Сильвы. Пытаясь спасти любимую от нежелательной свадьбы, Эрнани проникает в замок, где сталкивается с дона Карлосом, королем Кастилии, также влюбленным в Эльвиру.
В замке де Сильвы готовится свадебная церемония. Эрнани, переодевшись пилигримом, предлагает свою жизнь в качестве свадебного подарка. Однако его присутствие становится причиной напряженной ситуации, когда король требует его выдачи.
Заговорщики собираются в усыпальнице Аахенского собора с намерением убить дона Карлоса. Но, подслушав их планы, король, став императором Священной Римской империи, принимает решение о милосердии, восстанавливая Эрнани в правах и благословляя его союз с Эльвирой.
На свадьбе Эрнани и Эльвиры таинственная фигура в маске приносит угрозу. Эрнани, соблюдая клятву, должен выбрать между жизнью и смертью. Он выбирает кинжал, и трагедия достигает своего апогея, когда Эльвира падает замертво на тело мужа.
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