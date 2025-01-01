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Эрнани
Киноафиша Эрнани

Спектакль Эрнани

Постановка
Мариинский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Эрнани» Джузеппе Верди в Мариинском театре

Язык исполнения: итальянский (синхронные титры на русском языке)

Авторы и постановщики

  • Музыка: Джузеппе Верди
  • Либретто: Франческо Мария Пьяве
  • Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
  • Режиссер: Орлин Анастасов
  • Художник по декорациям и костюмам: Денис Иванов
  • Художник по свету: Денис Иванов
  • Хореограф: Юлия Смирнова
  • Хормейстер: Константин Рылов

Краткое содержание

Опера «Эрнани» переносит зрителей в Испанию 1519 года, в мир страсти, мести и трепета.

Действие первое: «Разбойник»

В горах Арагонии разбойники пируют, но главарь Эрнани, на самом деле дон Хуан Арагонский, влюблен в Эльвиру, племянницу дона Руи Гомеса де Сильвы. Пытаясь спасти любимую от нежелательной свадьбы, Эрнани проникает в замок, где сталкивается с дона Карлосом, королем Кастилии, также влюбленным в Эльвиру.

Действие второе: «Гость»

В замке де Сильвы готовится свадебная церемония. Эрнани, переодевшись пилигримом, предлагает свою жизнь в качестве свадебного подарка. Однако его присутствие становится причиной напряженной ситуации, когда король требует его выдачи.

Действие третье: «Милосердие»

Заговорщики собираются в усыпальнице Аахенского собора с намерением убить дона Карлоса. Но, подслушав их планы, король, став императором Священной Римской империи, принимает решение о милосердии, восстанавливая Эрнани в правах и благословляя его союз с Эльвирой.

Действие четвертое: «Маска»

На свадьбе Эрнани и Эльвиры таинственная фигура в маске приносит угрозу. Эрнани, соблюдая клятву, должен выбрать между жизнью и смертью. Он выбирает кинжал, и трагедия достигает своего апогея, когда Эльвира падает замертво на тело мужа.

Интересные факты

  • Опера «Эрнани» была написана в 1844 году и стала одной из первых успешных работ Верди.
  • Тема мести и любви в «Эрнани» основана на пьесе Виктора Гюго, что делает её особенно драматичной.
  • Опера содержит знаменитую арию «Ernani, involami», которая стала визитной карточкой многих теноров.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
14:00 от 1650 ₽ 19:30 от 4350 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 4350 ₽

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