Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ермоловский круг
Киноафиша Ермоловский круг

Спектакль Ермоловский круг

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашение в Ермоловский круг. Иммерсивный спектакль и неформальное общение

Наступило лето, и мы вновь рады пригласить вас присоединиться к нашему «Ермоловскому кругу». Вечером 25 июня центр нашего театра станет местом встречи для всех: ермоловцев, зрителей, друзей и гостей. Мы обещаем, что здесь не будет границ между артистами и зрителями.

Создание уникальной атмосферы

Наша основная цель — создать доверительную и неформальную обстановку, где в пространстве Ермоловского театра будут рождаться творчество и дружба. Круг — это универсальный символ, который олицетворяет целостность, непрерывность и бесконечное движение.

Что вас ждет в этот вечер

В программе вечера:

  • Музыкальная программа от артистов театра
  • Вручение независимой театральной премии имени Андрея Лобанова
  • Театральный капустник
  • И многое другое!

Неформальное общение

В этот вечер не будет привычных звонков, и никто не заставит вас сидеть неподвижно на своих местах. Вы сможете свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать и общаться с артистами в неформальной обстановке.

Заходите в наш круг — места хватит всем!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше