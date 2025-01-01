Приглашение в Ермоловский круг. Иммерсивный спектакль и неформальное общение

Наступило лето, и мы вновь рады пригласить вас присоединиться к нашему «Ермоловскому кругу». Вечером 25 июня центр нашего театра станет местом встречи для всех: ермоловцев, зрителей, друзей и гостей. Мы обещаем, что здесь не будет границ между артистами и зрителями.

Создание уникальной атмосферы

Наша основная цель — создать доверительную и неформальную обстановку, где в пространстве Ермоловского театра будут рождаться творчество и дружба. Круг — это универсальный символ, который олицетворяет целостность, непрерывность и бесконечное движение.

Что вас ждет в этот вечер

В программе вечера:

Музыкальная программа от артистов театра

Вручение независимой театральной премии имени Андрея Лобанова

Театральный капустник

И многое другое!

Неформальное общение

В этот вечер не будет привычных звонков, и никто не заставит вас сидеть неподвижно на своих местах. Вы сможете свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать и общаться с артистами в неформальной обстановке.

Заходите в наш круг — места хватит всем!