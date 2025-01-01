Наступило лето, и мы вновь рады пригласить вас присоединиться к нашему «Ермоловскому кругу». Вечером 25 июня центр нашего театра станет местом встречи для всех: ермоловцев, зрителей, друзей и гостей. Мы обещаем, что здесь не будет границ между артистами и зрителями.
Наша основная цель — создать доверительную и неформальную обстановку, где в пространстве Ермоловского театра будут рождаться творчество и дружба. Круг — это универсальный символ, который олицетворяет целостность, непрерывность и бесконечное движение.
В программе вечера:
В этот вечер не будет привычных звонков, и никто не заставит вас сидеть неподвижно на своих местах. Вы сможете свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать и общаться с артистами в неформальной обстановке.
Заходите в наш круг — места хватит всем!