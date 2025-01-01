Шедевры Эрмитажного театра в исполнении Кубанского симфонического оркестра

Эрмитажный театр — это не просто здание, а настоящая сокровищница русской театральной традиции. На его сцене ставились многие знаменитые оперы и балеты, которые впоследствии стали классикой мировой культуры. Здесь проходили пышные маскарады и светские мероприятия, собирая под одной крышей выдающихся деятелей искусства.

На днях в муниципальном концертном зале состоится уникальный концерт, в котором Кубанский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края дирижера Дениса Ивенского исполнит шедевры Эрмитажного театра. Этот концерт обещает погрузить зрителей в мир музыки и эмоций, присущих великим произведениям.

Ведущий концерта — Нина Магдалиц

Концерт будет вести Нина Магдалиц — известный музыковед, член Союза композиторов и музыковедов России, а также заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Ее глубокие знания о музыке и театре придадут дополнительную ценность каждому произведению, представленному на концерте.

Не упустите возможность насладиться звуками классической музыки в живом исполнении, столкнуться лицом к лицу с историей и культурой, и открыть для себя новые грани знакомых шедевров. Приходите — будет интересно!