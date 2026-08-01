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Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности
Киноафиша Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности

Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности

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О выставке

Выставка, посвящённая истории Главного штаба Эрмитажа

В новом проекте, приуроченном к 20-летию выставочной деятельности Главного штаба Государственного Эрмитажа, зрителям предложат уникальную возможность узнать историю этого архитектурного комплекса. Выставка знакомит с трансформациями здания, как старого, так и нового времени.

Архитектурные трансформации

Вы увидите, как менялся этот памятник архитектуры с течением времени. Экспозиция включает редкие кадры, которые документируют преображение здания, а также архивные материалы Эрмитажа.

Уникальные экспонаты

В ходе выставки будут представлены старые выставочные плакаты и археологические находки, которые помогут глубже понять, как Главное штаб используется в качестве современного музея.

Тема и значение выставки

Проект призван подчеркнуть важность выставочной практики и роль Главного штаба в культурной жизни страны. Он даст возможность осмыслить значение музейного пространства в контексте истории и современности.

Купить билет на выставка Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

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