Выставка, посвящённая истории Главного штаба Эрмитажа

В новом проекте, приуроченном к 20-летию выставочной деятельности Главного штаба Государственного Эрмитажа, зрителям предложат уникальную возможность узнать историю этого архитектурного комплекса. Выставка знакомит с трансформациями здания, как старого, так и нового времени.

Архитектурные трансформации

Вы увидите, как менялся этот памятник архитектуры с течением времени. Экспозиция включает редкие кадры, которые документируют преображение здания, а также архивные материалы Эрмитажа.

Уникальные экспонаты

В ходе выставки будут представлены старые выставочные плакаты и археологические находки, которые помогут глубже понять, как Главное штаб используется в качестве современного музея.

Тема и значение выставки

Проект призван подчеркнуть важность выставочной практики и роль Главного штаба в культурной жизни страны. Он даст возможность осмыслить значение музейного пространства в контексте истории и современности.