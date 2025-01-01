Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ермак!
Киноафиша Ермак!

Ермак!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Романтика пост-хардкора: концерт группы «Ермак!»

Осенние листья кружат в воздухе, и это идеальное время для погружения в атмосферу настоящего музыкального экстаза. Группа «Ермак!» готовит уникальный концерт, который обещает стать настоящим событием для поклонников тяжелой музыки.

Вечер в стиле пост-хардкор

«Ермак!» представит самую сложную программу своего репертуара. Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный перформанс, который оставит незабываемые впечатления. Пост-хардкор-филармония открывает свои двери для всех любителей жанра.

Ведущая вечера

Вечер будет вести Анастасия Александровна, известная всем фанатам тяжелой музыки как «училка по металлу» из «МХК НОТ ДЭД». Ее харизма и знание жанра создадут особую атмосферу, в которой каждый зритель почувствует себя частью этого музыкального мира.

Подготовьтесь к необычному вечеру

Не забудьте достать из шкафов свои фраки, нагладить галстуки и протереть линзы лорнетов. В этот вечер предстоит ломать стереотипы и двигаться в ритмах хардкор-вальса. Это будет не только музыкальный опыт, но и возможность встретиться с единомышленниками и разделить свою страсть к тяжелой музыке.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте группы «Ермак!». Это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 21 ноября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
20:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 25 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
20:00 от 1200 ₽
Казань, 26 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 28 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
20:00 от 1200 ₽
Челябинск, 30 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Мельница
6+
Рок Фолк
Мельница
3 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
16 августа в 20:00 Ринго
от 700 ₽
Найк Борзов
16+
Рок Инди
Найк Борзов
26 августа в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 2700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше