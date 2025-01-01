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Ермак!
Билеты от 1400₽
Киноафиша Ермак!

Ермак!

16+
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

«Ермак!» в двух столицах

Осень — время романтики и новых впечатлений! Пост-хардкор-филармония с радостью анонсирует выступление «Ермак!», которое обещает стать настоящим событием в мире театра. Спектакль пройдет в двух столицах, и это отличный повод окунуться в атмосферу тяжелой музыки и ярких эмоций.

Ведущая вечера: Анастасия Александровна

Вечер будет вести Анастасия Александровна, известная всем поклонникам тяжелой музыки как учительница по металлу из «МХК НОТ ДЭД». Ее харизма и умение вовлекать зрителей в атмосферу шоу создадут неповторимое настроение и сделают вечер незабываемым.

Что ожидать от «Ермак!»

Готовьтесь к уникальному сочетанию драматургии и музыкального искусства. В программе — самые тяжелые композиции, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей. Обязательно захватите с собой друзей, ведь вместе весело ломать стереотипы и открывать новые грани театрального искусства!

Подготовьтесь к вечеру

Доставайте из шкафа фраки, наглаживайте галстуки и протирайте линзы ваших лорнетов — самое время погрузиться в атмосферу хардкор-вальса. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего проекта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1400 ₽

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