Эрик Б. Тернер
Эрик Б. Тёрнер

Эрик Б. Тёрнер: вечер блюза и джаза в России

Эрик Б. Тёрнер — харизматичный певец и актер с безграничным вокальным талантом, завоевавший признание на мировой сцене. Выходец из легендарной группы The Drifters, он поделится с российской аудиторией своим уникальным звучанием, щедро приправленным элементами блюза, джаза и R&B.

Новая музыка и вечные эмоции

27 октября 2023 года Эрик выпустил свой первый сольный альбом IT AIN'T EASY, в котором мы можем услышать переплетение блюз-рока, джаз-блюза, соул-блюза и других направлений. Центральная тема альбома — выбор: удачные и неудачные решения, которые мы принимаем на протяжении жизни. Тёрнер, с его мощным и насыщенным голосом, создает музыкальный контекст, сопровождающий слушателей от дельты Миссисипи до Гарлема, Нью-Йорк.

Яркое возвращение на Бродвей

Весной 2026 года Эрик Б. Тёрнер вернётся на Бродвей с новой ролью музыкальной легенды Бо Диддли в мюзикле Rock and Roll Man. Эта работа станет очередной значимой вехой в его яркой карьере.

Вперёд к новым вершинам

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Эрик Б. Тёрнер привезёт в Россию свои зажигательные хиты, полные энергии и эмоций, и подарит вам живую музыку, которая звучит вне времени и надолго оставляет след в сердце.

В других городах
Март
20 марта пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2500 ₽
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2200 ₽

