Эрик Б. Тёрнер и Gorbunov Band. Блюз, R&B, фанк и джаз

Эрик Б. Тёрнер: живая легенда блюза и R&B в Перми

Не упустите уникальную возможность стать свидетелем выступления Эрика Б. Тёрнера, одного из самых харизматичных представителей жанра. Этот концерт — единственный в Перми!

Эрик Б. Тёрнер — это не просто певец, а целая эпоха в музыке. В его голосе переплетаются традиции госпельных хоров, чикагского блюза и энергию R&B. От его исполнения вы сможете ощутить настоящую магию, которая перенесет вас сквозь времена.

Музыкальный путь

Карьеру Тёрнера можно назвать удивительной. Он руководил легендарными The Drifters и сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин и Мэрайя Кэри. Его дебютный альбом «IT AIN’T EASY» стал настоящим культурным событием. Это не просто сборник песен, а блюзовая сага о выборе, о том, как важны судьбоносные решения в жизни каждого человека.

Звук, который резонирует

Мощный и пронизывающий голос Эрика проведёт вас по музыкальной карте Америки — от дельты Миссисипи до улиц Гарлема. Невозможно не отметить, что в 2026 году он повторно покорит Бродвей, сыграв культового Бо Диддли!

Не пропустите это событие

Этот концерт — не просто выступление, а событие, которое оставит незабываемые впечатления. Укажите в своем календаре, чтобы не пропустить уникальное звучание, от которого у вас побегут мурашки по коже. Блюз Эрика Б. Тёрнера — это звук, который никогда не стареет.