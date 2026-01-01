Спектакль «Эрендира»: история о любви и жестокости

Экстраординарный спектакль «Эрендира» — это адаптация новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса, где магический реализм сталкивается с ужасами человеческой природы. В центре сюжета — тринадцатилетняя девочка, чья жизнь преображается в бесконечный «ты мне должна» из-за одной неудачной ошибки.

Её бабушка, потерявшая мужа и сына-бандитов, становится той, кто использует внучку в своих корыстных целях. Увозя её по городам, бабушка продаёт девочку тем, кто готов платить. Эта зловещая история раскрывается как завораживающая картина, полная контрастов — красивая, но жуткая, как в произведениях самого Маркеса.

Спектакль не оставляет зрителей равнодушными. Он обсуждает не только жестокость и тиранию, но и возможность вырваться из круговорота страданий. Он показывает, насколько сложно избавиться от того, кто считает тебя своей собственностью, и какую цену иногда приходится платить за возвращение свободы.

О театре и спектакле

Постановку осуществляет Театр «Многоточие», а режиссёр Светлана Бутузова аккуратно подбирает каждую деталь, чтобы передать всю глубину чувств и мыслей, заложенных в оригинальном произведении.

В спектакле участвуют талантливые актёры: Лили Журавлёва и Андрей Губанов, чья игра привносит новые оттенки в знакомую историю, позволяя зрителям задуматься о сложных вопросах человеческой сущности.