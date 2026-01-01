Оповещения от Киноафиши
ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Третий. Юрий Мартынов и капелла "Золотой век". Бетховен, Шуман, Тиц
Билеты от 0₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Четвёртый фестиваль музыки на старинном рояле «Erard»

Галерея искусств «Niko» рада объявить о начале четвёртого фестиваля музыки на уникальном французском рояле «Erard». Эта модель, выпущенная в 1837 году, является гордостью коллекции музея фортепиано в Рыбинске и станет центральной фигурой в программе фестиваля.

ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Третий

На третьем вечере фестиваля выступит известный пианист Юрий Мартынов в сопровождении капеллы «Золотой век». В рамках концерта зрители смогут насладиться произведениями великих композиторов: Бетховена, Шумана и Тица.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое откроет новые грани классической музыки и покажет, как прошедшие века вдохновляют современных художников.

Купить билет на концерт ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Третий. Юрий Мартынов и капелла "Золотой век". Бетховен, Шуман, Тиц

Апрель
21 апреля вторник
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1

