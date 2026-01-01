ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Первый. Илья Папоян и капелла "Золотой век". Бах

Четвертый фестиваль музыки на старинном рояле «Erard»

Галерея искусств «Niko» приглашает всех любителей музыки на открытие четвертого фестиваля, посвященного звукам старинного французского рояля 1837 года из коллекции музея фортепиано в Рыбинске.

Фестиваль стартует 14 апреля и радует зрителей уникальной программой: каждый вечер на сцене будет присутствовать барочная капелла «Золотой век». Музыканты исполняют произведения в старинной манере, используя инструменты с жильными струнами. Их мастерство позволит заново открыть для себя шедевры классической музыки.

В фестивале участвуют известные пианисты: Илья Папоян, Яков Кацнельсон, Юрий Мартынов, Екатерина Державина и Петр Лаул. Под их виртуозные исполнения звучат знаменитые произведения Баха, Моцарта, Гайдна, Шопена и Бетховена.

Первый вечер: Илья Папоян и барочная капелла «Золотой век»

Программа первого концерта включает:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Концерты:

D-dur BWV 1054

E-dur BWV 1053

f-moll BWV 1056

g-moll BWV 1058

A-dur BWV 1055

d-moll BWV 1052

Исполняет: Илья Папоян (фортепиано). Художественный руководитель капеллы — Александр Листратов.

Не упустите возможность насладиться музыкой великого композитора в исполнении одних из лучших пианистов страны!