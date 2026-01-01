ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Первый. Илья Папоян и капелла "Золотой век". Бах

Галерея искусств «Niko» приглашает всех любителей музыки на открытие четвертого фестиваля, посвященного звукам старинного французского рояля 1837 года из коллекции музея фортепиано в Рыбинске.
Фестиваль стартует 14 апреля и радует зрителей уникальной программой: каждый вечер на сцене будет присутствовать барочная капелла «Золотой век». Музыканты исполняют произведения в старинной манере, используя инструменты с жильными струнами. Их мастерство позволит заново открыть для себя шедевры классической музыки.
В фестивале участвуют известные пианисты: Илья Папоян, Яков Кацнельсон, Юрий Мартынов, Екатерина Державина и Петр Лаул. Под их виртуозные исполнения звучат знаменитые произведения Баха, Моцарта, Гайдна, Шопена и Бетховена.
Программа первого концерта включает:
Концерты:
Исполняет: Илья Папоян (фортепиано). Художественный руководитель капеллы — Александр Листратов.
Не упустите возможность насладиться музыкой великого композитора в исполнении одних из лучших пианистов страны!