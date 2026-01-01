Оповещения от Киноафиши
ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Первый. Илья Папоян и капелла "Золотой век". Бах
Билеты от 2200₽
ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Первый. Илья Папоян и капелла "Золотой век". Бах

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте

Четвертый фестиваль музыки на старинном рояле «Erard»

Галерея искусств «Niko» приглашает всех любителей музыки на открытие четвертого фестиваля, посвященного звукам старинного французского рояля 1837 года из коллекции музея фортепиано в Рыбинске.

Фестиваль стартует 14 апреля и радует зрителей уникальной программой: каждый вечер на сцене будет присутствовать барочная капелла «Золотой век». Музыканты исполняют произведения в старинной манере, используя инструменты с жильными струнами. Их мастерство позволит заново открыть для себя шедевры классической музыки.

В фестивале участвуют известные пианисты: Илья Папоян, Яков Кацнельсон, Юрий Мартынов, Екатерина Державина и Петр Лаул. Под их виртуозные исполнения звучат знаменитые произведения Баха, Моцарта, Гайдна, Шопена и Бетховена.

Первый вечер: Илья Папоян и барочная капелла «Золотой век»

Программа первого концерта включает:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)

Концерты:

  • D-dur BWV 1054
  • E-dur BWV 1053
  • f-moll BWV 1056
  • g-moll BWV 1058
  • A-dur BWV 1055
  • d-moll BWV 1052

Исполняет: Илья Папоян (фортепиано). Художественный руководитель капеллы — Александр Листратов.

Не упустите возможность насладиться музыкой великого композитора в исполнении одних из лучших пианистов страны!

Апрель
14 апреля вторник
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 2200 ₽

