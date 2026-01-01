Оповещения от Киноафиши
ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Четвертый. Екатерина Державина, Петр Лаул и капелла "Золотой век". Моцарт, Гайдн, Шуберт
Киноафиша ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Четвертый. Екатерина Державина, Петр Лаул и капелла "Золотой век". Моцарт, Гайдн, Шуберт

ЭРАР-ФЕСТ IV. Вечер Четвертый. Екатерина Державина, Петр Лаул и капелла "Золотой век". Моцарт, Гайдн, Шуберт

12+
Возраст 12+
О концерте

Эрар-фест IV в галерее «Niko»: концерт на старинном рояле

Галерея искусств «Niko» с радостью объявляет о старте четвертого фестиваля музыки на старинном французском рояле «Erard». Событие заняло почетное место в культурной жизни города и привлекает внимание любителей классической музыки.

Звезды вечера

Главными участниками вечера станут Екатерина Державина, Петр Лаул и капелла «Золотой век». Они представят произведения великих композиторов: Моцарта, Гайдна и Шуберта. Эта программа подарит слушателям возможность насладиться живым звучанием музыки, написанной для рояля, который был выпущен в 1837 году.

Уникальный инструмент

Рояль «Erard» является настоящей жемчужиной среди старинных инструментов. Он был изготовлен в период, когда звучание фортепиано достигло нового уровня, а музыкальная палитра начала значительно расширяться. Участники фестиваля смогут оценить его неповторимый тембр и выразительность.

Не пропустите

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Фестиваль «Эрар-фест IV» — это не только шанс услышать известных исполнителей, но и прикоснуться к истории музыки через великое наследие концертного рояля.

Апрель
24 апреля пятница
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1

