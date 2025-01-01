Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эра водолея
Киноафиша Эра водолея

Эра водолея

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Эра Водолея»: взгляд в будущее через джаз

Программа концерта «Эра Водолея» вдохновлена актуальной астрологической концепцией смены исторических эпох. Каждая из этих эпох обладает своими уникальными характеристиками и символизмом. Согласно данной концепции, новая эпоха Водолея приходит на смену эре Рыб, где главенствующим станет учение, объединяющее различные вероучения и научные достижения.

Концерт «Эра Водолея» представляет собой увлекательное собрание ярких композиций, охватывающих разные стили джаза: от умеренного свинга до экспрессивного хард-бопа. Созвучие известных стандартов в оригинальных аранжировках и авторской музыки в духе современных музыкальных течений открывает слушателю многогранный мир джаза.

Представление ансамбля

Программу презентует Михаил Костюшкин, один из самых ярких и темпераментных тенор-саксофонистов в направлении хард-боп. Его тонкий стиль и безупречный вкус позволяют ему masterfully трактовать как джазовую классику, так и современные достижения в музыке.

Состав ансамбля

  • Михаил Костюшкин — тенор-саксофон
  • Михаил Марышев — фортепиано
  • Роберт Пилякальнис — контрабас, бас
  • Макс Клоц — ударные

Не упустите возможность стать частью мероприятия, которое объединяет музыкальные традиции и новаторство, открывая новые горизонты в мире джаза.

Купить билет на концерт Эра водолея

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки
18+
Юмор
Коля Андреев и Сева Ловкачёв. Заметки
18 декабря в 21:30 Stage Standup Club
Билеты
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
14 декабря в 19:00 Homie Lounge
от 600 ₽
Le cinéma français
0+
Живая музыка
Le cinéma français
19 декабря в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше