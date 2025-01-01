Концерт «Эра Водолея»: взгляд в будущее через джаз

Программа концерта «Эра Водолея» вдохновлена актуальной астрологической концепцией смены исторических эпох. Каждая из этих эпох обладает своими уникальными характеристиками и символизмом. Согласно данной концепции, новая эпоха Водолея приходит на смену эре Рыб, где главенствующим станет учение, объединяющее различные вероучения и научные достижения.

Концерт «Эра Водолея» представляет собой увлекательное собрание ярких композиций, охватывающих разные стили джаза: от умеренного свинга до экспрессивного хард-бопа. Созвучие известных стандартов в оригинальных аранжировках и авторской музыки в духе современных музыкальных течений открывает слушателю многогранный мир джаза.

Представление ансамбля

Программу презентует Михаил Костюшкин, один из самых ярких и темпераментных тенор-саксофонистов в направлении хард-боп. Его тонкий стиль и безупречный вкус позволяют ему masterfully трактовать как джазовую классику, так и современные достижения в музыке.

Состав ансамбля

Михаил Костюшкин — тенор-саксофон

— тенор-саксофон Михаил Марышев — фортепиано

— фортепиано Роберт Пилякальнис — контрабас, бас

— контрабас, бас Макс Клоц — ударные

Не упустите возможность стать частью мероприятия, которое объединяет музыкальные традиции и новаторство, открывая новые горизонты в мире джаза.