Эпохальная вечеринка 70х

Приглашаем вас на уникальную вечеринку, которая перенесет вас в эпоху свободы и музыкальной революции 70-х! Мисс Крис и группа SкейлЗ изобрели настоящую машину времени, и теперь у вас есть шанс ощутить дух этого яркого десятилетия.
Эта эпоха известна своими новыми музыкальными течениями и смелыми модными решениями, которые остались актуальны и по сей день. На протяжении вечера вы сможете не только насладиться живой музыкой, но и потанцевать под диджейские сеты на виниле. Мы создадим атмосферу, где каждый сможет вспомнить или открыть для себя магию 70-х!
Вечеринка пройдет в Доме винтажной музыки – месте, которое сочетает в себе музей ретро-аппаратуры, кафе, две сцены и даже магазин пластинок. Это идеальное локация для погружения в атмосферу праздника!
За музыкальное сопровождение вечера отвечает винтажная рок-группа SкейлЗ. Эти музыканты не только выглядят аутентично, но и исполняют лучшие хиты 70-х, приглашая вас подпевать, танцевать или наслаждаться музыкальным сопровождением во время ужина.
Ведущая вечера, винтажная дива Мисс Крис, мастерски создает атмосферу разных эпох 20-го века. В этот раз она порадует вас образом зажигательной хиппи-girl и предложит участвовать в интерактивах, которые сделают вечер еще более увлекательным!
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия в прошлое! Приходите, будет весело!