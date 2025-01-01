Эпохальная вечеринка 70х

Вечеринка в стиле 70-х: Путешествие во времени с Мисс Крис и группой SкейлЗ

Приглашаем вас на уникальную вечеринку, которая перенесет вас в эпоху свободы и музыкальной революции 70-х! Мисс Крис и группа SкейлЗ изобрели настоящую машину времени, и теперь у вас есть шанс ощутить дух этого яркого десятилетия.

Музыка и стиль 70-х

Эта эпоха известна своими новыми музыкальными течениями и смелыми модными решениями, которые остались актуальны и по сей день. На протяжении вечера вы сможете не только насладиться живой музыкой, но и потанцевать под диджейские сеты на виниле. Мы создадим атмосферу, где каждый сможет вспомнить или открыть для себя магию 70-х!

Уникальное пространство

Вечеринка пройдет в Доме винтажной музыки – месте, которое сочетает в себе музей ретро-аппаратуры, кафе, две сцены и даже магазин пластинок. Это идеальное локация для погружения в атмосферу праздника!

Живая музыка и интерактивы

За музыкальное сопровождение вечера отвечает винтажная рок-группа SкейлЗ. Эти музыканты не только выглядят аутентично, но и исполняют лучшие хиты 70-х, приглашая вас подпевать, танцевать или наслаждаться музыкальным сопровождением во время ужина.

Ведущая вечера, винтажная дива Мисс Крис, мастерски создает атмосферу разных эпох 20-го века. В этот раз она порадует вас образом зажигательной хиппи-girl и предложит участвовать в интерактивах, которые сделают вечер еще более увлекательным!

Расписание вечера

Открытие дверей – 18:00

Начало танцев с DJ MoonFlower – 18:30

Старт шоу – 19:00

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого путешествия в прошлое! Приходите, будет весело!