«Эпоха стадионного рока» на крытой крыше: эпическое симфо-шоу на виолончелях с панорамным видом на Москву

Возвращение легендарного виолончельного рок-шоу от Limoncello!

Держитесь крепче — впереди невероятное погружение в эпоху стадионного рока! Легендарное виолончельное рок-шоу от Limoncello ВОЗВРАЩАЕТСЯ на тёплую панорамную крышу Roofevents. На этот раз программа будет ещё масштабнее, сочнее и эффектнее!

Музыкальная программа

Обновленная солд-аут программа включает культовые хиты таких групп, как AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и многих других. Это уникальная возможность разделить недетский восторг со столицей, которая окажется прямо у ваших ног на видовой крыше!

Неповторимая атмосфера

Погрузитесь в ураганную атмосферу стадионных концертов. Мощное живое звучание виолончелей и нереальный драйв артистов заставят ваше тело покрыться ностальгическими мурашками восхищения. Что получится, если соединить эпохальные рок-хиты с впечатляющим звучанием виолончелей? Это музыкальный фейерверк, который нельзя пропустить!

Кто такие Limoncello?

Limoncello — самый известный в столице квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Талантливые музыканты разрушают границы жанров, стилей и эпох. Они выступают на самых известных площадках страны, включая стадион Локомотив в Москве.

Станьте частью эпохи рока!

Более 10 солд-аутов и несколько тысяч околдованных зрителей уже стали свидетелями этого зрелища. Присоединяйтесь и не упустите шанс стать частью целой эпохи рока!