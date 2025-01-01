Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 3600₽
Киноафиша «Эпоха стадионного рока» на крытой крыше: эпическое симфо-шоу на виолончелях с панорамным видом на Москву

«Эпоха стадионного рока» на крытой крыше: эпическое симфо-шоу на виолончелях с панорамным видом на Москву

12+
Возраст 12+
Билеты от 3600₽

О концерте/спектакле

Возвращение легендарного виолончельного рок-шоу от Limoncello!

Держитесь крепче — впереди невероятное погружение в эпоху стадионного рока! Легендарное виолончельное рок-шоу от Limoncello ВОЗВРАЩАЕТСЯ на тёплую панорамную крышу Roofevents. На этот раз программа будет ещё масштабнее, сочнее и эффектнее!

Музыкальная программа

Обновленная солд-аут программа включает культовые хиты таких групп, как AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и многих других. Это уникальная возможность разделить недетский восторг со столицей, которая окажется прямо у ваших ног на видовой крыше!

Неповторимая атмосфера

Погрузитесь в ураганную атмосферу стадионных концертов. Мощное живое звучание виолончелей и нереальный драйв артистов заставят ваше тело покрыться ностальгическими мурашками восхищения. Что получится, если соединить эпохальные рок-хиты с впечатляющим звучанием виолончелей? Это музыкальный фейерверк, который нельзя пропустить!

Кто такие Limoncello?

Limoncello — самый известный в столице квартет, состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Талантливые музыканты разрушают границы жанров, стилей и эпох. Они выступают на самых известных площадках страны, включая стадион Локомотив в Москве.

Станьте частью эпохи рока!

Более 10 солд-аутов и несколько тысяч околдованных зрителей уже стали свидетелями этого зрелища. Присоединяйтесь и не упустите шанс стать частью целой эпохи рока!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
19:00 от 3600 ₽
9 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
20:00 от 3600 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
25 июля в 19:00 Музей Пушкина
от 1699 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
16 ноября в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Лучнадежды
18+
Хип-хоп
Лучнадежды
9 ноября в 19:00 Twenty One Club
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше