Эпоха Нулевых
6+
О концерте

Музыкальные легенды нулевых на Сибирь-арене

Нулевые — легендарное время для музыкальной индустрии, полное надежды, мечтаний и эмоциональной разгрузки. На этом концерте вы сможете вновь ощутить атмосферу той эпохи, когда мир был полон ярких эмоций и беззаботной радости.

Если нулевые — это ваша юность, то стоит воспользоваться возможностью остановить время и вернуться в те беззаботные дни, когда телефоны служили лишь для звонков, а клубы жили бурной ночной жизнью. Это шанс вновь ощутить те ностальгические чувства, которые сейчас многим так не хватает.

На музыкальном вечере «Эпоха нулевых» вас будут радовать своими хитами:

  • Легендарная группа «Банд’Эрос»
  • Неповторимый «Серега»
  • Ярчайшие группы «Корни» и «Город 312»
  • Супер танцевальная группа «Фабрика»
  • Самобытный Soldatov (ex Т9)

Присоединяйтесь к этому незабываемому музыкальному событию и вспомните светы нулевых вместе с нами!

Октябрь
16 октября пятница
19:00
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
от 2600 ₽

