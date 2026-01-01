Оповещения от Киноафиши
Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника
Билеты от 0₽
16+
О выставке

Выставка Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее

Выставка, проходящая в Третьяковской галерее, представляет собой полное погружение в творчество выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного. Она состоит из четырех увлекательных разделов: «Война – это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия» и «Древо жизни». В каждой из этих секций посетители смогут увидеть произведения из музейных и частных коллекций, включая скульптуры, графику и живопись.

Это не первая выставка произведений Неизвестного в Третьяковской галерее. В 1999 году здесь была представлена выставка его иллюстраций к Книге Иова. Однако текущий проект впервые раскрывает эволюцию художественного языка мастера, позволяя глубже понять его мысль и уникальный подход к искусству.

Избранные работы

На выставке можно увидеть такие знаковые работы, как «Мулатка», «Портрет разнорабочей Бейсбары», «Орфей» (который с 1994 года удостаивается награды телевизионной премии «ТЭФИ»), «Космонавт», «Женский торс» и многие другие. Каждое из этих произведений несет в себе глубокий смысл и отражает высокую художественную ценность.

Значение выставки

Выставка в Третьяковской галерее – это не просто дань памяти Эрнсту Неизвестному. Это возможность вновь открыть для себя многогранное наследие художника, чье творчество остается актуальным и в XXI веке. Возвращение к его работам вдохновляет новые поколения зрителей и ценителей искусства на размышления о красоте и человеческом существовании.

