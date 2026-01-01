Спектакль Эпизоды

Выпускной спектакль экспериментальной лаборатории Даши Мазур

Спектакль, созданный в рамках лаборатории Даши Мазур, представляет собой уникальное исследование восприятия реальности. Режиссер и руководитель лаборатории Даша Мазур утверждает: «Каждый из нас видит мир и происходящее через призму своего опыта, чувства и культурного кода. Индивидуальное восприятие создает глубину и объем событий».

Упражнение Михаила Угарова, ставшее основой спектакля, направлено на то, чтобы углубить понимание одних и тех же событий с различных точек зрения. В течение двух месяцев участники лаборатории делились друг с другом личными историями на разнообразные темы, добавляя в них персонажей, ставя сложные вопросы и создавая новые ситуации.

В результате работы было охвачено более двадцати эпизодов, из которых для показа было выбрано восемь. Каждый эпизод представлен в особенной форме рассказа, что подчеркивает экспериментальный характер проекта и его непредсказуемый результат.

Герои спектакля касаются глубоких тем: чуда, предательства, прощения и любви к жизни. Это создаёт богатую палитру эмоций и мысленных откровений, которые будут интересны зрителям.